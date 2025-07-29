Beşiktaş'ta Orkun Kökçü şoku

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü şoku
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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü şoku
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Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü'nün bacağında ödem tespit edildi. Yıldız oyuncunun, Shakhtar Donetsk ile oynanacak rövanş maçında forma giyememe ihtimali gündemde. Kökçü, ilk maçta 11'de başlamış ancak ikinci yarıda oyundan alınmıştı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta yeni transfer Orkun Kökçü'den kötü haber geldi. Sports Digitale'nin haberine göre yıldız oyuncunun bacağında ödem saptandı.

RÖVANŞ MAÇINDA OYNAYAMAYABİLİR

Siyah beyazlı takımın perşemde günü UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Polonya'da Shakhtar Donetsk ile yapacağı maçta Orkun'un oynamayabileceği belirtildi. Orkun, Shakhtar Donetsk ile oynanan ilk maçta sahaya ilk 11'de çıkmış, ancak ikinci yarıda oyundan alınmıştı.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBilal Ulusoy:

4-2 lik maçı orkunmu çevirecek miş. Breh breh

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Haber Yorumlarıcelal ödemiş:

Bu maçın dönmeyeceğini bildikleri için Orkun korumaya alınmış. ilk maçtaki gibi dökülürse Jurasek gibi baskı altına gireceğinden endişe ediliyor. Politik ama doğru karar.

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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü şoku

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü şoku
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