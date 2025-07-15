Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ile Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

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Beşiktaş, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Orkun Kökçü, takım ile ilk idmanına çıktı. Antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi ve siyah-beyazlı taraftarlarla fotoğraf çekimi yapıldı.

WIENER Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş'ta yeni transfer Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla ilk idmanına çıktı.

SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idmanda 24 yaşındaki futbolcu, ısınma hareketlerine takımla katıldı. Antrenmanın devamında genç futbolcu, takımdan ayrı antrenör eşliğinde çalıştı.

Isınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışmalarıyla süren antrenman, yarım sahada yapılan pres ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takımın sabah çalışmasını Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyesi Aykut Torunoğulları ile Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf izledi.

Antrenmanın ardından Norveçli teknik adam ile bazı oyuncular, idmanı takip eden siyah-beyazlı taraftarlarla fotoğraf çektirip, imza dağıttı.

Beşiktaş, akşam saatlerinde salonda yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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