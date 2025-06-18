Beşiktaş'ta Onur Bulut'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaş, Kayserispor'dan kadrosuna kattığı milli sağ bek Onur Bulut ile yollarını ayrılıyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Süper Lig devi Beşiktaş, İstanbul temsilcisi RAMS Başakşehir ile Onur Bulut'un transferinde her konuda anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar milli oyuncunun transferinden 325 bin euro bonservis elde edecek. 31 yaşındaki tecrübeli isim, cuma günü sağlık kontrolünden geçecek ve 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Siyah-beyazlılar ile toplam 75 maça çıkan Onur Bulut, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Onur Bulut, takımıyla 3 sezonda 2 kupa kazanma başarısı gösterdi.