Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi 223 gün sürdü

İsviçre temsilcisi Lausanne'a elenerek Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 223 gün görevde kalabildi.

Siyah-beyazlı kulüp, son yıllarda teknik adam konusunda istikrarlı bir görüntü sergileyemedi.

Başkan Serdal Adalı tarafından göreve getirilen ve 18 Ocak'ta 1,5+1 yıllık sözleşme imzalanan 52 yaşındaki teknik adam ile 223 gün sonra yollar ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e 4-2 ve 2-0'lık skorlarla elenen Beşiktaş'ta teknik direktör tartışmaları henüz ilk maçın ardından yeniden masaya yatırıldı.

UEFA Konferans Ligi'ne ise play-off turunda havlu atarak Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlı kulüp, alınan bu sonucun ardından tecrübeli teknik direktör ile vedalaştı.

Sezonun açılış maçları olmasına rağmen tartışmaların yoğunlaştığı siyah-beyazlı ekip, Norveçli çalıştırıcı yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.

Avrupa defteri erken kapandı

Beşiktaş'ta yolların ayrıldığı Ole Gunnar Solskjaer, bu sezona Shakhtar Donetsk yenilgileriyle başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibine elenen siyah-beyazlılar, yoluna Konferans Ligi'nden devam ederken, burada 3. eleme turunda İrlanda takımı St. Patrick's'i saf dışı bıraktı.

Play-off turunda ise İsviçre temsilcisi Lausanne ile eşleşen Beşiktaş, 1-1 ve 1-0'lık sonuçlarla Avrupa kupalarından elenerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

"Büyük" maçlarda kaybetmedi

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Ole Gunnar Solskjaer'in derbi ve "büyük" maç performansı siyah-beyazlı ekiple devam etmesine yetmedi.

Geçen sezonun devre arasında takımın başına geçen Norveçli çalıştırıcı yönetimindeki "Kara kartal", derbilerde Galatasaray'ı 2-1, Fenerbahçe'yi ise 1-0 ile geçti.

Sahasında Trabzonspor'u da 2-1 ile geçen siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı final oynayan İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ise 4-1 ile geçmeyi başarmıştı.

"Büyük" maçlardaki bu performansına rağmen Solskjaer'ın Beşiktaş kariyeri uzun sürmedi.

Geçen sezon Türkiye Kupası ve Avrupa'da devam edemedi

Ocak 2025'te takımın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edemedi.

Siyah-beyazlı ekiple iki maçta Avrupa kupalarında mücadele eden deneyimli teknik adam, Athletic Bilbao'yu 4-1 yenerek umudunu artırdı.

Sezonun önemli maçlarından birinde Twente deplasmanına çıkan Beşiktaş, 1-0'lık yenilgiyle organizasyona lig aşamasında veda etti.

Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finalde Göztepe'ye 3-1 kaybederek organizasyondan elenmişti.

Bu sezon parlak başlamadı

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, 2025-2026 sezonun ilk resmi maçlarını Shakhtar Donetsk ile oynarken, iki karşılaşmada da varlık gösteremedi.

İki müsabakada da oynadığı oyun ve aldığı yenilgilerle taraftarlarının tepkisini çeken siyah-beyazlı ekip, kalesini de gole kapatamadı.

İlk maçta Ukraynalı rakibinden 4 gol yiyen Beşiktaş, ikinci müsabakada da kalesinde 2 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'nde de play-off turunda elenerek Avrupa kupaları defterini kapattı.

Alınan sonuçlar ve sahaya yansıyan futbol, Norveçli çalıştırıcıyla yolların ayrılmasına neden oldu.

Solskjaer 29 maçta, 15 galibiyet aldı

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde tüm kulvarlarda 29 maça çıktı.

Norveçli teknik direktör, siyah-beyazlı futbolcu takımının başında Süper Lig'de 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 ve UEFA Konferans Ligi'nde 4 olmak üzere 29 maçta görev yaptı.

Söz konusu süreçte 15 galibiyet elden eden Solskjaer, 5 beraberlik ve 9 da yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde rakip ağları 52 kez sarsarken, kalesinde ise 34 gol gördü.

Kalesini gole kapatamadı

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde bu sezon 6'sı Avrupa kupaları, 1'i de Süper Lig'de olmak üzere toplam 7 maça çıkan siyah-beyazlı takım, oynadığı tüm karşılaşmalarda gol yedi.

Beşiktaş, oynadığı müsabakalarda sırasıyla şu sonuçları aldı:

Organizasyon Maç Skor UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Shakhtar Donetsk 2-4 UEFA Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk-Beşiktaş 2-0 UEFA Konferans Ligi St. Patrick's-Beşiktaş 1-4 UEFA Konferans Ligi Beşiktaş-St. Patrick's 3-2 Trendyol Süper Lig Beşiktaş-ikas Eyüpspor 2-1 UEFA Konferans Ligi Lausanne-Beşiktaş 1-1 UEFA Konferans Ligi Beşiktaş-Lausanne 0-1

Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.

Beşiktaş'ta son 6 yılda 11 kez teknik adam değişti

Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş'in görev yaptığı ilk dönemin ardından teknik direktör konusunda bir türlü istikrarı yakalayamadı.

Beşiktaş, Güneş yönetiminde 2015-2019 yıllarında Süper Lig'de 2 şampiyonluk elde etmiş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise tarihi bir başarının altını imza atarak grubunu namağlup lider tamamlamıştı.

Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta 11 teknik adam görev yaptı.

Siyah-beyazlılarda bu süreçte sırasıyla Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer görev aldı.

Beşiktaş, söz konusu dönemde yalnızca Sergen Yalçın yönetiminde 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.