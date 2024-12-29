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Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçim Süreci Başladı

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Beşiktaş'ta yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in konuşmalarının ardından oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 29 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Beşiktaş'ta yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in sırasıyla yaptığı konuşmaların ardından oy verme işlemi başladı.

Beşiktaş'ta yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi başladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan seçimli genel kurulda başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in yaptığı konuşmaların ardından siyah-beyazlı kongre üyeleri oy vermeye başladı. Yaklaşık 29 bin kongre üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda başkan adayı Hüseyin Yücel için mavi, Serdal Adalı için ise beyaz oy pusulası kullanılacak. 25 sandıkta kullanılan oylar sonucunda seçilen aday, siyah-beyazlı kulübün 36. başkanı olacak.

Kongrede saat 17.00 itibarıyla kapılar kapanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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