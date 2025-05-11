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Beşiktaş'ta Olağan Seçimli Genel Kurulda Oy Verme İşlemi Başladı

Beşiktaş'ta Olağan Seçimli Genel Kurulda Oy Verme İşlemi Başladı
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Beşiktaş'ta yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında başkan adayları Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un konuşmalarının ardından oy verme işlemi başlamıştır. 27 bin 588 kongre üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda farklı renklerde oy pusulalarıyla seçime gidilmektedir.

- Beşiktaş'ta oy verme işlemi başladı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında başkan adayları Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yaptığı konuşmaların ardından oy verme işlemi başladı.

Beşiktaş'ta, gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi başladı. Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan seçimli genel kurulda başkan adayları Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yaptığı konuşmaların ardından siyah-beyazlı kongre üyeleri oy vermeye başladı.

27 bin 588 kongre üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda başkan adayı Serdal Adalı için beyaz, Gürkan Aksoy için ise turuncu oy pusulası kullanılacak. Kongrede 30 sandıkta denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulları için de oy kullanılacak.

Genel kurulda saat 17.00 itibarıyla kapılar kapanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UYGAR AYDIN - Spor
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