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Beşiktaş'ta Olağan Seçimli Genel Kurul Başladı

Beşiktaş'ta Olağan Seçimli Genel Kurul Başladı
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Beşiktaş Kulübü'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda başkan adayları Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un konuşmalarının ardından oy verme işlemi başladı.

BEŞİKTAŞ Kulübü'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul toplantısında başkan adayları Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yaptığı konuşmaların ardından oy verme işlemi başladı.

Siyah-beyazlıların olağan seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi başladı. Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan seçimli genel kurulda başkan adayları Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yaptığı konuşmaların ardından siyah-beyazlı kongre üyeleri oy vermeye başladı.

27 bin 588 kongre üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda başkan adayı Serdal Adalı için beyaz, Gürkan Aksoy için ise turuncu oy pusulası kullanılacak. Kongrede 30 sandıkta denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulları için de oy kullanılacak.

Genel kurulda saat 17.00 itibarıyla kapılar kapanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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