Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Rafa Silva kriziyle ilgili olarak yakın çevresine, "Ben Beşiktaş'ta göreve geldiğim günden bu beri Rafa Silva'nın futbolu bırakma ve takımdan ayrılma isteği var. Çözmeye çalıştık fakat olmadı. Bu durum hem bana hem de takıma olumsuz şekilde yansıyor" dediği öne sürüldü.

  • Rafa Silva, 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere özel izin aldı.
  • Rafa Silva'nın Sergen Yalçın'ın göreve geldiği günden beri futbolu bırakma ve takımdan ayrılma isteği olduğu iddia ediliyor.
  • 15 Kasım'da Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın katılımıyla Rafa Silva'nın geleceğine ilişkin basın toplantısı yapılacak.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi giderek büyürken teknik direktör Sergen Yalçın'ın konuya dair yakın çevresine yaptığı açıklamalar ortaya çıktı. Portekizli yıldızın aylardır futbolu bırakmak istediği iddiası dikkat çekti.

RAFA SİLVA'DAN 15 KASIM'A KADAR ÖZEL İZİN

Kulüp, tecrübeli futbolcunun ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar özel izin aldığını duyurdu. Aynı gün Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın katılımıyla oyuncunun geleceğine ilişkin basın toplantısı yapılacak.

"RAFA, GÖREVE GELDİĞİMDEN BERİ AYRILMAK İSTİYOR"

Rafa Silva'nın takımda kalıp kalmayacağı tartışılırken, Milliyet'in haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın bu süreçten ciddi şekilde etkilendi. Yalçın'ın yakın çevresine, "Ben Beşiktaş'ta göreve geldiğim günden beri Rafa Silva'nın futbolu bırakma ve takımdan ayrılma isteği var. Durumu çözmeye çalıştık fakat olmadı. Bu durum hem bana hem de takıma olumsuz şekilde yansıyor" dediği öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
