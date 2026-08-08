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Beşiktaş Nazmi Bilge'yi Kabri Başında Andı

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Beşiktaş Kulübü, unutulmaz kaptanlarından Nazmi Bilge'yi vefatının 13. yıl dönümünde kabri başında andı.

Beşiktaş Kulübü, unutulmaz kaptanlarından Nazmi Bilge'yi vefatının 13. yıl dönümünde kabri başında andı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Zincirlikuyu Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı, Dernekler Koordinatörü Hüseyin Belenkoğulları ile Bilge'nin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Tören, okunan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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