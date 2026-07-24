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Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarına başladı

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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, 5'e 2 top kapma çalışması sonrasında tam sahada oynanan maçla idmanı tamamladı.

Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, hazırlıklarını 26 Temmuz Pazar günü sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek

Kaynak: AA
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