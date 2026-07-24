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Beşiktaş, Midtjylland rövanşına hazırlanıyor

Beşiktaş, Midtjylland rövanşına hazırlanıyor
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka’da Midtjylland ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da Midtjylland ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve tam sahada oynanan maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına bir günlük iznin ardından 26 Temmuz Pazar günü saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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