Beşiktaş'ta Kronik Kabus, Trabzonspor'da Lider Dokunuşu: Berke Kosova maçı yorumladı

D-Smart Spor Spikeri Berke Kosova, Trabzonspor– Beşiktaş karşılaşmasının ardından iki takımın performansını, teknik adam tercihlerini ve hakem yönetimini sert ifadelerle değerlendirdi. Kosova, özellikle Beşiktaş'taki kronik sorunlara dikkat çekerken, Trabzonspor'un ikinci yarıdaki futbolunu ve teknik direktör Fatih Tekke'nin liderliğini övgüyle anlattı.

BEŞİKTAŞ'TA BİTMEYEN KABUS: AYNI HATALAR, AYNI SONUÇLAR

Berke Kosova, Beşiktaş'ın haftalardır tekrarlanan sorunlardan kurtulamadığını vurgulayarak, "Beşiktaş'ın kronikleşen bir durumu var, taraftar her gece uyuyup aynı kabusu görüyormuş gibi" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlıların öne geçtiği maçlarda tam 14 puan kaybettiğini hatırlatan Kosova, bunun tesadüf değil ciddi bir sistem sorunu olduğunu söyledi.

"Beşiktaş için her hafta aynı şeyleri konuşuyoruz" diyen Kosova, 10 kişi kalmanın mazeret olamayacağını belirterek, ikinci yarıda ortaya konan oyunun da kabul edilebilir seviyede olmadığını dile getirdi.

SERGEN YALÇIN ELEŞTİRİSİ: SORUMLULUK ALINMIYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a da sert eleştiriler yönelten Kosova, Yalçın'ın mağlubiyetlerde sorumluluk almaktan kaçtığını savundu.

"Sergen Yalçın, transferleri ben yapmadım, bu takım benim değil yaklaşımı sergiliyor" diyen Kosova, bu tutumun takım üzerindeki bağı zayıflattığını ifade etti. Fenerbahçe'de oyuncuların teknik direktör için oynadığını vurgulayan Kosova, Beşiktaş'ta bu ruhu göremediğini belirterek, mevcut kadronun ligde bulunduğu konumu hak etmediğini söyledi.

TRABZONSPOR VE FATİH TEKKE'YE ÖVGÜ, HAKEME ELEŞTİRİ

Karşılaşmanın diğer cephesinde ise Trabzonspor'un performansı öne çıktı. Kosova, ikinci yarıda bordo-mavililerin "inanılmaz bir futbol" oynadığını ve Fatih Tekke'nin tam anlamıyla bir teknik adam ve lider görüntüsü verdiğini dile getirdi.

"Trabzonspor'un ayakta alkışlanacak bir oyuncu grubu ve hocası var" sözleriyle Tekke'ye övgü yağdıran Kosova, hakem yönetimini ise eleştirdi. Büyük maçlardan sonra sürekli hakem konuşulmasına dikkat çeken Kosova, maçta kötü bir hakem performansı sergilendiğini, VAR baskısının kırmızı kart kararında etkili olduğunu ifade etti.