Beşiktaş BOA'nın yeni başantrenörü Erman Okerman oldu
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne Erman Okerman getirildi. Kulüp, deneyimli çalıştırıcıya başarılar diledi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Erman Okerman'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Erman Okerman, kariyeri boyunca Fenerbahçe, Canik Belediyespor, Konak Belediyespor, Foça Basketbol ve Nesibe Aydın gibi kulüplerde görev aldı.
Kaynak: AA / Süha Gür