Beşiktaş'ta Jota Silva ve Cengiz Ünder'in sağlık durumu açıklandı

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 15'inci haftasında Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Jota Silva ve Cengiz Ünder'in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Yapılan kontrollerde Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder'in ise sol uyluk üst iç kas grubu kas-tendon bileşkesinde gerilme ve kanama tespit edildiği kaydedildi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 45'inci dakikasında rakip oyuncunun müdahalesiyle dizine aldığı darbe sonucunda oyuna devam edemeyen Jota Silva ile aynı müsabakanın 23'üncü dakikasında sol uyluk üst kısmında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Cengiz Ünder, sponsor hastanede MR görüntülemesinden geçti. Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır. Jota Silva ile Cengiz Ünder'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."