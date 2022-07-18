Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku

Beşiktaş'ın Avusturya kampında Werder Bremen ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Josef de Souza'nın sakatlığı beklenenden büyük çıktı. Dizinden yaşadığı menisküs sakatlığının kampta geçmemesi üzerine kendi doktoruna da görünen Josef için ameliyat kararı alındığı öğrenildi. Josef'in İstanbul'da yapılacak son kontrollerinin ardından ameliyat olması ve sahalardan 2-3 ay arası uzak kalması bekleniyor.