Beşiktaş'ta Jean Onana ile yollar ayrıldı

Süper Lig devi Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlama çalışmaları devam ederken beklenen ayrılık gerçekleşti.

ONANA GENOA'YA KİRALANDI

Beşiktaş, Jean Onana'nın şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Jean Onana'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu da Genoa'da kiralık geçirmiş ve 9 maçta görev almıştı. Beşiktaş kariyerinde ise 16 maça çıkan deneyimli oyuncu, bu maçlarda 1 asist yaptı.