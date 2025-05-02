Beşiktaş'ta İki İsim Kulüpten İhraç Edildi
Eski Beşiktaş başkanı Hasan Arat'a yapılan fiziki saldırı sonrası Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ile Arat kulüpten ihraç edildi. Disiplin Kurulu'nun kararı yönetim kurulu tarafından değerlendirilecek.
Kurul bugün yaptığı toplantıda tarafların savunmaları inceleyerek kararını verdi. Disiplin Kurulu oy çokluğu ile Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ve eski başkan Hasan Arat'ın kulüpten ihraç edilmesine karar verdi. Bundan sonraki süreçte karar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve yönetim kurulu kararı onaylaması halinde genel kurula taşıyacak. Ekim ayındaki İdari ve Mali Genel Kurulda yapılacak oylama ile kesin sonuç belirlenecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor