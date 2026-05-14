Beşiktaş: "Trabzonspor maçının ardından, adale gruplarında ağrı şikayetiyle sağlık ekibimizce takip ve tedavi edilen futbolcumuz Hyeongyu Oh'un, yapılan sakatlık risk analizi neticesinde yaralanma açısından yüksek riskli olduğu değerlendirilmiş ve Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır." - İSTANBUL

