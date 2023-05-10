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Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Valerien Ismael, İngiliz ekibinin başına geçti

Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Valerien Ismael, İngiliz ekibinin başına geçti

Spor Haberleri

Süper Lig devi Beşiktaş'ta da görev yapan fakat isteneni veremeyen Valerien Ismael'in yeni takımı belli oldu. İngiliz ekibi Watford, teknik direktörlük görevine Valerien Ismael'in getirildiğini açıkladı.

İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu. Kulübün idari direktörü Ben Manga, Ismael ile ilgili, "Mayıs ayında, bu kadar erken yeni bir teknik direktör atayabilmek, gelecek sezona çok iyi hazırlanabileceğimiz anlamına geliyor. Valerien gibi tecrübeli birini Watford'a getirebilmek kulübümüz için iyi bir haber. Onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

BEŞİKTAŞ'TA 11 HAFTA KALDI

Bu sezona Beşiktaş'ta başlayan ve istenen performans veremeyen Valerien Ismael, 11'inci haftada Hatayaspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından görevinden ayrılmıştı.

İSTENENİ VEREMEMİŞTİ

47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın başında çıktığı toplam 19 resmi maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1.72 puan ortalaması yakalamıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Watford FC Spor Haberler

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