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Beşiktaş'ta Göztepe Maçı İçin Kadro Değişiklikleri

Beşiktaş'ta Göztepe Maçı İçin Kadro Değişiklikleri
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Göztepe ile oynanan maç öncesi kadroda 2 değişiklik yaparak Emirhan Topçu ve Milot Rashica'ya yer verdi. Ayrıca, Gedson Fernandes 100. maçıyla dikkat çekti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları Başakşehir maçının 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları Başakşehir maçının 11'ine göre 2 değişiklik ile sahaya çıktı. Hollandalı çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Ernest Muçi ve Joao Mario'nun yerine Emirhan Topçu ve sakatlıktan dönen Milot Rashica'ya görev verdi.

Beşiktaş mücadeleye; Mert Günok, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Jonas Svensson, Al Musrati, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku, Milot Rashica, Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy, 11'i ile sahaya çıktı.

Yedeklerde de Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Alexander Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Bahtiyar Zaynutdinov, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu bekledi.

Ciro Immobile kadroda

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ın, Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen İtalyan futbolcu Ciro Immobile tedavisinin tamamlamasıyla birlikte Göztepe karşısında yedek kulübesindeki yerini aldı.

Gedson Fernandes dalya dedi

Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Göztepe maçıyla birlikte siyah-beyazlı forma ile 100. kez sahaya çıktı. 2022-2023 sezonu başında kadroya katılan Gedson, siyah-beyazlı forma ile oynadığı 99 müsabakada 13 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

25 yaşındaki futbolcuya maç öncesi Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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