Beşiktaş'ta Geleneksel Bayramlaşma Töreni Yapıldı

Beşiktaş'ta Geleneksel Bayramlaşma Töreni Yapıldı
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Beşiktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Tüpraş Stadyumu'nda geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Başkan Serdal Adalı, katılımcılara bayram dileklerini ileterek birlik mesajı verdi.

- Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ta Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni; Başkan Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri, divan ve kongre üyelerinin katılımıyla Tüpraş Stadyumu'nda yapıldı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, "Hepinizi bir arada görmek benim için bir mutluluk. Tüm camiamıza ve bireylerine, tüm Türkiye'ye hayırlı bayramlar. Sağlıklı, umutlu ve Beşiktaşımızın geleceği için de başarılı bayram diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Başkan Adalı, konuşmasının ardından divan ve kongre üyeleriyle bayramlaşarak fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UYGAR AYDIN - Spor
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