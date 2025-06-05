Beşiktaş'ta Geleneksel Bayramlaşma Töreni

Beşiktaş'ta Geleneksel Bayramlaşma Töreni
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Beşiktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma törenini Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Başkan Serdal Adalı'nın katılımcılara hitap ettiği törende, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ta Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni; Başkan Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri, divan ve kongre üyelerinin katılımıyla Tüpraş Stadyumu'nda yapıldı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, "Hepinizi bir arada görmek benim için bir mutluluk. Tüm camiamıza ve bireylerine, tüm Türkiye'ye hayırlı bayramlar. Sağlıklı, umutlu ve Beşiktaşımızın geleceği için de başarılı bayram diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Başkan Adalı, konuşmasının ardından divan ve kongre üyeleriyle bayramlaşarak fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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