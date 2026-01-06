Haberler

Gabriel Paulista, transfer görüşmeleri için Antalya kampından ayrıldı

Güncelleme:
Beşiktaş, Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın ailevi nedenlerle Antalya kampından ayrılarak transfer görüşmeleri yapmak üzere ülkesine döndüğünü açıkladı.

Beşiktaş, Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampından ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista'nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir. Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
