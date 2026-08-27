Beşiktaş, Uduokhai'nin Berlin'e transferini açıkladı

BEŞİKTAŞ, Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai'nin nihai transferi için Bundesliga ekibi Union Berlin ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Felix Uduokhai'nin nihai transferi hususunda 1. FC Union Berlin ile anlaşmaya varılmıştır. Felix Uduokhai'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı