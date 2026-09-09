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Beşiktaş’ta Erzurumspor FK hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş’ta Erzurumspor FK hazırlıkları sürüyor
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SÜPER Lig’in 5’inci haftasında Cuma günü saat 20.00’de sahasında Erzurumspor FK’yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Cuma günü saat 20.00'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Geniş alanda iki grup halinde top kapma ve çift kale maçla devam eden antrenman, şut çalışmalarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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