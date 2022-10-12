Beşiktaş'ta en çok eleştirilen isim olan Valerien Ismael, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı geride bıraktı

Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde son 6 sezonun en iyi başlangıcına imza atarak 9 hafta sonunda 18 puan toplayıp zirveye ortak olmayı başardı. Valerien Ismael bu performansıyla Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı da geride bıraktı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael oyun sistemi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alan isim. Fransız çalıştırıcı en çok eleştirilen isim olsa da Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ı geride bırakmayı başardı.

SON 6 SEZONDA EN ÇOK PUAN TOPLADIĞI SEZON

Süper Lig'de 18 puanı bulunan Beşiktaş, 9. haftalar itibariyle son 6 sezonda en çok puan topladığı sezonu yaşıyor. Söz konusu istatistiğe son 6 sezonda 2021-2022 sezonunda Sergen Yalçın, 17 puan toplayarak en çok yaklaşan isim olmuştu.

YÖNETİMİN TAKIMIN DURUMUNDAN MEMNUN

9. haftalar itibariyle Beşiktaş'ın son 6 sezonu:

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİ

2018-19 sezonu Şenol Güneş 15 puan

ABDULLAH AVCI YÖNETİMİ

2019-20 sezonu Abdullah Avcı 12 puan

SERGEN YALÇIN YÖNETİMİ

2020-21 sezonu Sergen Yalçın 16 puan

2021-22 sezonu Sergen Yalçın 17 puan

VALERİEN ISMAEL YÖNETİMİ

2022-23 sezonu Valerien İsmael 18 puan