Beşiktaş'ta en çok eleştirilen isim olan Valerien Ismael, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı geride bıraktı
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Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde son 6 sezonun en iyi başlangıcına imza atarak 9 hafta sonunda 18 puan toplayıp zirveye ortak olmayı başardı. Valerien Ismael bu performansıyla Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı da geride bıraktı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael oyun sistemi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alan isim. Fransız çalıştırıcı en çok eleştirilen isim olsa da Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ı geride bırakmayı başardı.
Süper Lig'de 18 puanı bulunan Beşiktaş, 9. haftalar itibariyle son 6 sezonda en çok puan topladığı sezonu yaşıyor. Söz konusu istatistiğe son 6 sezonda 2021-2022 sezonunda Sergen Yalçın, 17 puan toplayarak en çok yaklaşan isim olmuştu.Beşiktaş ligde 9. hafta sonunda aynı puana sahip Adana Demirspor ve Konyaspor ile birlikte zirvede yer alırken yönetim de takımın konumundan oldukça memnun. Birçok siyah-beyazlı taraftar Valerien Ismael'le yolların ayrılması taraftarı olurken Beşiktaş yönetimi bu duruma sıcak yaklaşmıyor.
Bu sezon hem kadro olarak hem de performans olarak beklenenin üstünde bir efor sarfettiklerini belirten siyah beyazlı yöneticiler takıma güvendiklerini de yinelediler.
9. haftalar itibariyle Beşiktaş'ın son 6 sezonu:2017-18 sezonu Şenol Güneş 15 puan
2018-19 sezonu Şenol Güneş 15 puan
2019-20 sezonu Abdullah Avcı 12 puan
2020-21 sezonu Sergen Yalçın 16 puan
2021-22 sezonu Sergen Yalçın 17 puan
2022-23 sezonu Valerien İsmael 18 puan