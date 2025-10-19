Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanlık Seçimi Başladı

Beşiktaş'ın olağan divan kurulu başkanlık seçimi toplantısı başladı.

Beşiktaş'ta olağan divan kurulu başkanlık seçimi toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Seçimde Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer olmak üzere 5 aday yarışacak.

Ali Rıza Dizdar'ın başkanlık yaptığı seçim, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan kurulu başkanlık seçiminde üyeler, Affan Keçeci kırmızı, Ahmet Akpınar sarı, Ahmet Ürkmezgil beyaz, Engin Baltacı mavi ve Emir Tamer ise yeşil oy pusulalarını kullanacak.

Divan kurulu başkanlık seçiminde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. - İSTANBUL