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Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı aktarıldı.

Arca Çorum FK mücadelesinde oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı idmanda, diğer oyuncuların 19 yaş altı takımıyla 15'er dakikalık dört devreden antrenman maçı oynadığı kaydedildi.

Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından 3 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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