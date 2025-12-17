Haberler

Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme "Güle güle" dedi

Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme 'Güle güle' dedi
Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında kadroda düşünülmeyen iki futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. Benfica'dan kiralanan Çek sol bek David Jurasek ve Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile yola devam edilmeyeceği belirtildi. Jurasek'in sözleşmesi feshedilecek olup, Svensson'un sezon sonu beklenmeden kontrat feshi için görüşmelere başlanması planlanıyor.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, kadroda düşünülmeyen isimler de netleşmeye başladı. Siyah-beyazlı yönetim, iki futbolcu için ayrılık kararı aldı.

JURASEK İLE DEVAM EDİLMEYECEK

Beşiktaş, Benfica'dan kiralanan Çek sol bek David Jurasek ile yola devam etmeme kararı aldı. Jurasek'in sözleşmesinin feshedileceği, oyuncunun menajerine bildirildi.

SVENSSON İÇİN DE AYRILIK KARARI

Siyah-beyazlılarda bir diğer ayrılık kararı ise Norveçli sağ bek Jonas Svensson için alındı. Teknik heyetin, Svensson'un sezon sonunda bitecek sözleşmesinin beklenmemesi yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. Yönetimin, önümüzdeki günlerde oyuncu cephesiyle kontrat feshi için görüşmelere başlaması bekleniyor.

