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Beşiktaş'ta deprem! Aboubakar, ısınırken bir kez daha sakatlandı

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Spor Haberleri

Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçında ilk 11'e yazılan Aboubakar, ısınma sırasında arka adalesinde ağrı hissetti. Kamerunlu golcünün yerine Cenk Tosun ilk 11'de başladı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Aboubakar, Bodo/Glimt maçınından önce ısınırken sakatlandı ve mücadeleye çıkamadı.

Beşiktaş'ta deprem! Aboubakar, ısınırken bir kez daha sakatlandı

ISINIRKEN SAKATLANDI

Aboubakar, ısınma sırasında arka adalesinde ağrı hissetti. Yıldız futbolcu, Bodo/Glimt karşısında oynayamayacağını söyledi.

Beşiktaş'ta deprem! Aboubakar, ısınırken bir kez daha sakatlandı

CENK İLK 11 BAŞLADI

Mücadeleye sakatlandığı için başlayamayan Vincent Aboubakar'ın yerine siyah-beyazlıların bir başka yıldızı Cenk Tosun ilk 11 başladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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