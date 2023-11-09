Beşiktaş'ta deprem! Aboubakar, ısınırken bir kez daha sakatlandı
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Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçında ilk 11'e yazılan Aboubakar, ısınma sırasında arka adalesinde ağrı hissetti. Kamerunlu golcünün yerine Cenk Tosun ilk 11'de başladı.
Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Aboubakar, Bodo/Glimt maçınından önce ısınırken sakatlandı ve mücadeleye çıkamadı.
ISINIRKEN SAKATLANDI
Aboubakar, ısınma sırasında arka adalesinde ağrı hissetti. Yıldız futbolcu, Bodo/Glimt karşısında oynayamayacağını söyledi.
CENK İLK 11 BAŞLADI
Mücadeleye sakatlandığı için başlayamayan Vincent Aboubakar'ın yerine siyah-beyazlıların bir başka yıldızı Cenk Tosun ilk 11 başladı.
Kaynak: Haberler.com / Spor