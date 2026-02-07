Beşiktaş'ta "değişim" 7 yeni isimle sürdü

Beşiktaş'ta sezonun ikinci transfer ve tescil döneminde kadroya 7 yeni isim dahil edilirken 9 futbolcuyla yollar ayrıldı.

Son yıllarda istikrarsız performans sergileyen, bu sezon da zirvenin uzağında kalan siyah-beyazlılar, "sorunlar yaşadığı" transfer döneminde takıma 7 takviye yaptı.

Beşiktaş, 2 Ocak tarihinde başlayıp dün sona eren kış transfer döneminde kaleye, savunmaya, orta sahaya ve santrfor bölgesine toplam 7 transfer gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, önemli isimler Tammy Abraham, Rafa Silva, Mert Günok, Demir Ege Tıknaz ve Gabriel Paulista ile vedalaşırken kaleci Devis Vasquez, savunmacılar Amir Murillo, Emmanuel Agbadou ve Yasin Özcan, orta saha oyuncuları Junior Olaitan ve Kristjan Asllani ile santrfor Hyeon-gyu Oh'u transfer etti.

Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'dan vazgeçmedi

Siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminin başından bu yana gündeminde yer alan Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou'yu son gün kadrosuna kattı.

Agbadou'da ısrarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, oyuncuyu 18 milyon avro karşılığında siyah-beyazlı renklere bağladı.

Wolverhampton'dan transfer edilen Agbadou ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Savunmaya üç transfer

Beşiktaş, kış transfer döneminde savunmaya üç oyuncu transferi yaptı.

Aston Villa'dan Tammy Abraham transferine karşılık kiralanan Yasin Özcan'ın yanı sıra siyah-beyazlılar, Marsilya'dan sağ bek Amir Murillo'yu ve Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna kattı.

Kaleye takviye

Beşiktaş, kış transfer döneminin son gününde kalesini de güçlendirdi.

Siyah-beyazlılar, Roma forması giyen Devis Vasquez'in bonservisini sezon sonuna kadar kiraladı.

Orta sahaya iki imza

Beşiktaş, orta sahasını ise iki yeni transferle güçlendirdi.

Siyah-beyazlılar, transfer döneminde Inter'den Arnavut oyuncu Kristjan Asllani'yi kiralık kadrosuna katarken Göztepe'den Beninli futbolcu Junior Olaitan ile 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Abraham gitti, Hyeon-gyu Oh geldi

Siyah-beyazlılar, santrfor bölgesine ise Tammy Abraham'ın ayrılığı sonrasında önemli bir ismi getirdi.

Beşiktaş, Belçika ekibi Genk'te forma giyen Hyeon-gyu Oh'u 14 milyon avro karşılığında renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı takım, Güney Koreli futbolcu ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferler Antalya kampına yetişmedi

Beşiktaş'ta transferler takımın devre arası kampına yetişmedi.

Siyah-beyazlılar, 2-9 Ocak tarihlerinde devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da gerçekleştirdi.

Transferde "hata yapmak istenmediğini" her fırsatta dile getiren siyah-beyazlı yönetim, uzun uğraşlar sonucunda kadrosunu 7 takviyeyle güçlendirdi.

Son gün 3 transfer

Beşiktaş'ta transferin son gününde takıma 3 takviye birden yapıldı.

Siyah-beyazlılar, dün (6 Şubat) sırasıyla Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez transferlerini duyurdu.

9 oyuncu ile yollar ayrıldı

Siyah-beyazlı takımda sezon başında olduğu gibi yine birçok oyuncuyla yollar ayrıldı.

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kaleci Mert Günok'un yanı sıra savunmacılar Gabriel Paulista, David Jurasek ve Jonas Svensson ile vedalaştı. Orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ı Braga'ya bonservisiyle gönderen siyah-beyazlılar, hücumda ise Tammy Abraham ve Rafa Silva ile yollarını ayırdı.

Öte yandan sezonun ilk yarısında Serikspor'da görev yapan Emrecan Terzi, ikinci devrede Sakaryaspor'da forma giyecek. Sezon başında Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralanan Elan Ricardo ise 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya takımlarından Deportes Tolima'ya geçici transfer oldu.

Adalı dönemindeki transfer sayısı 21 oldu

Beşiktaş, başkan Serdal Adalı dönemindeki transfer sayısını 21'e çıkardı.

Adalı'nın göreve başladığı dönemde kış transferinde 2 oyuncu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, sezon başında ise 12 oyuncuyu renklerine bağladı. Beşiktaş, geride kalan devre arası transfer döneminde de 7 takviye yaptı ve toplam sayı 21'e ulaştı.

Siyah-beyazlılar, Serdal Adalı yönetiminde bugüne dek Keny Arroyo, Elan Ricardo, Tiago Djalo, David Jurasek, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Tammy Abraham, El Bilal Toure, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Jota Silva, Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeon-gyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez'i renklerine bağladı.

Beşiktaş, söz konusu üç transfer döneminde 1 kaleci, 2 sol bek, 3 stoper, 3 sağ bek, 3 santrfor, 4 kanat ve 5 orta saha oyuncusunu transfer etti.

Demir Ege ve Abraham'dan 28 milyon avro kazanç

Beşiktaş, devre arasında yollarını ayırdığı Demir Ege Tıknaz ve Tammy Abraham'dan 28 milyon avro bonservis geliri elde etti.

Sezon başında Roma'dan kiralanan Tammy Abraham'ın 13 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanan siyah-beyazlılar, İngiliz golcüyü 21 milyon avroya Aston Villa'ya gönderdi.

Portekiz ekibi Braga'ya transfer olan genç orta saha Demir Ege ise altyapısında yetiştiği kulübüne 7 milyon avro kazandırdı.

Açıklanan bonservis bedellerine göre söz konusu iki futbolcudan elde edilen gelir, transferler için önemli kaynak oluşturdu.

Sezon başı kampına giden 25 oyuncuyla yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta sezon öncesi Avusturya kampına katılan 35 oyuncudan 25'i ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, yaz kampında yer alan Mert Günok, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Azem Yortaç, David Jurasek, Tayfur Bingöl, Emrecan Uzunhan, Rafa Silva, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Joao Mario, Elan Ricardo, Keny Arroyo, Amir Hadziahmetovic, Fahri Kerem Ay, Al Musrati, Jean Onana, Demir Ege Tıknaz, Can Keleş, Bakhtiyor Zainutdinov, Tammy Abraham ve Semih Kılıçsoy ile vedalaştı.

Beşiktaş'ta Avusturya kampında yer alan oyunculardan Ersin Destanoğlu, Emir Yaşar, Emre Bilgin, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Salih Uçan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz ve Mustafa Erhan Hekimoğlu kadroda yer alan oyuncular olarak göze çarptı.

Takım bulması bildirilen Necip Uysal ise çalışmalarını siyah-beyazlı oyunculardan ayrı sürdürüyor.

Transfer raporu

Gelenler: Yasin Özcan (Kiralık - Aston Villa), Kristjan Asllani (Kiralık - Inter), Junior Olaitan (Göztepe), Hyeon-gyu Oh (Genk), Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Amir Murillo (Marsilya), Devis Vasquez (Kiralık - Roma)

Gidenler: Mert Günok (Fenerbahçe), Gabriel Paulista (Corinthians), Jonas Svensson (Rosenborg), David Jurasek (Slavia Prag), Emrecan Terzi (Kiralık- Sakaryaspor), Elan Ricardo (Kiralık - Deportes Tolima), Demir Ege Tıknaz (Braga), Rafa Silva (Benfica), Tammy Abraham (Aston Villa)