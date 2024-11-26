Beşiktaş'ta bileti kesilen ilk isim belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Milliyet'te yer alan habere göre; son 4 Süper Lig maçında sadece 1 puan toplayan siyah-beyazlı takım şampiyonluk yarışına büyük oranda havlu atarken, devre arasında yolların ayrılacağı ilk futbolcu belli oldu.

GÖZTEPE MAÇINDA TEPKİ ALDI

Göztepe maçındaki olumsuz performansıyla yine sınıfta kalan Masuaku, Datro Fofana ile bire bir kaldığı pozisyonda rakibini durdurmayı başaramayınca top ağlara gitti. Masuaku, Beşiktaş taraftarlarından ıslıklı tepki aldı.

YOLLAR AYRILACAK

Önceki haftalarda birçok kez kademe hatası veya bireysel yanlışlar yaparak yenilen gollerde öne çıkan 31 yaşındaki futbolcuyla iplerin büyük ölçüde koptuğu ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetimin sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Masuaku'yu devre arasında göndermenin yollarını aradığı bildirildi. Sözleşmesinin son yılındaki futbolcunun ayrılığa yanaşmaması halinde sözleşmesinin tek taraflı feshedilebileceği öğrenildi.