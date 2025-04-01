'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı
Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
Nevruzda pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha

Nevruzda pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha

Beşiktaş'ta Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Futbol Takımı, Nevzat Demir Tesisleri'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Kulüp başkanı Serdal Adalı, oyuncuları Galatasaray galibiyetinden dolayı tebrik etti ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçı için başarılar diledi.

Beşiktaş Futbol Takımı'nda bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan törene kulüp başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Mollaoğlu, İbrahim Şafak Sağlam ile Selahattin Solmaz, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcular ile aileleri katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşma yapan Serdal Adalı, Galatasaray'ı mağlup ederek camiaya çifte bayram yaşatan oyuncuları tebrik etti ve takıma Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçı için başarılar diledi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.