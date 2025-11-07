Haberler

Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti
Güncelleme:
Beşiktaş'ta kötü gidişatın ardından teknik direktör Sergen Yalçın düğmeye bastı. Son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alan siyah-beyazlılarda, tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda iki futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor.

  • Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Jonas Svensson ve David Jurasek'in takımdan ayrılmasını talep etti.
  • Beşiktaş yönetimi, devre arasında orta saha ve kanat bölgelerine transfer yapmayı planlıyor.

Derbide Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen ve taraftarın tepkisini çeken Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın teknik ekiple yaptığı toplantıda "yenilenme" süreci başlattı. Yalçın'ın, devre arası öncesinde bazı isimlerle yolların ayrılmasını istediği öğrenildi.

SVENSSON VE JURASEK GÖZDEN ÇIKARILDI

Sabah'ın haberine göre; Sergen Yalçın, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yolların ayrılmasını talep etti. Tecrübeli çalıştırıcının, yabancı kontenjanı nedeniyle elindeki bazı isimlerle vedalaşmak zorunda olduğu ve bu iki futbolcunun sezonun geri kalan planlarında yer almadığı ifade edildi.

David Jurasek sezon başında kiralık olarak kadroya katılmıştı. Jonas Svensson'un sözleşmesi ise sezon sonunda sona eriyor. Yönetim, iki oyuncuyla da ocak ayında yolları ayırmayı planlıyor.

YENİ TRANSFERLER YOLDA

Beşiktaş yönetimi, Yalçın'ın raporu doğrultusunda devre arasında takımı güçlendirecek transfer hamleleri için hazırlıklara başladı. Siyah-beyazlı ekipte, özellikle orta saha ve kanat bölgelerine takviye yapılması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıramazansakalli79:

asıl abraham denen kazmayı yollayın ya nolur

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBağdatlı:

sergen gerçekten bahtsız bedevi bu güne kadar o kadar takım çalıştırdı hepsi batık takımlar bir tane bile kafasına göre bir düzen kurma imkanı olmadı biraz onun gamsızlığından da kaynaklanıyor tabi direktörlükte bir hedefi de yok zaten olursa olur kafasında

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
