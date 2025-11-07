Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Derbide Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen ve taraftarın tepkisini çeken Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın teknik ekiple yaptığı toplantıda "yenilenme" süreci başlattı. Yalçın'ın, devre arası öncesinde bazı isimlerle yolların ayrılmasını istediği öğrenildi.

SVENSSON VE JURASEK GÖZDEN ÇIKARILDI

Sabah'ın haberine göre; Sergen Yalçın, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yolların ayrılmasını talep etti. Tecrübeli çalıştırıcının, yabancı kontenjanı nedeniyle elindeki bazı isimlerle vedalaşmak zorunda olduğu ve bu iki futbolcunun sezonun geri kalan planlarında yer almadığı ifade edildi.

David Jurasek sezon başında kiralık olarak kadroya katılmıştı. Jonas Svensson'un sözleşmesi ise sezon sonunda sona eriyor. Yönetim, iki oyuncuyla da ocak ayında yolları ayırmayı planlıyor.

YENİ TRANSFERLER YOLDA

Beşiktaş yönetimi, Yalçın'ın raporu doğrultusunda devre arasında takımı güçlendirecek transfer hamleleri için hazırlıklara başladı. Siyah-beyazlı ekipte, özellikle orta saha ve kanat bölgelerine takviye yapılması bekleniyor.