Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti
Beşiktaş'ta kötü gidişatın ardından teknik direktör Sergen Yalçın düğmeye bastı. Son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alan siyah-beyazlılarda, tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda iki futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor.
- Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Jonas Svensson ve David Jurasek'in takımdan ayrılmasını talep etti.
- Beşiktaş yönetimi, devre arasında orta saha ve kanat bölgelerine transfer yapmayı planlıyor.
Derbide Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen ve taraftarın tepkisini çeken Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın teknik ekiple yaptığı toplantıda "yenilenme" süreci başlattı. Yalçın'ın, devre arası öncesinde bazı isimlerle yolların ayrılmasını istediği öğrenildi.
SVENSSON VE JURASEK GÖZDEN ÇIKARILDI
Sabah'ın haberine göre; Sergen Yalçın, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yolların ayrılmasını talep etti. Tecrübeli çalıştırıcının, yabancı kontenjanı nedeniyle elindeki bazı isimlerle vedalaşmak zorunda olduğu ve bu iki futbolcunun sezonun geri kalan planlarında yer almadığı ifade edildi.
David Jurasek sezon başında kiralık olarak kadroya katılmıştı. Jonas Svensson'un sözleşmesi ise sezon sonunda sona eriyor. Yönetim, iki oyuncuyla da ocak ayında yolları ayırmayı planlıyor.
YENİ TRANSFERLER YOLDA
Beşiktaş yönetimi, Yalçın'ın raporu doğrultusunda devre arasında takımı güçlendirecek transfer hamleleri için hazırlıklara başladı. Siyah-beyazlı ekipte, özellikle orta saha ve kanat bölgelerine takviye yapılması bekleniyor.