Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı

Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
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Beşiktaş, Ciro Immobile'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre Immobile'ye 2 milyon 625 bin euro fesih tazminatı ödeneceği belirtildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta gelecek sezon kadro planlamaları devam ederken beklenen ayrılık yaşandı.

IMMOBILE'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Siyah, beyazlılar İtalyan golcüsü Ciro Immobile'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Siyah beyazlılar, Immobile'ye fesih için 2 milyon 625 bin euro ücret ödedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ciro Immobile ile olan sözleşmenin sonlandırıldığını KAP'a bildirdi. Ciro Immobile'ye kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' denildi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Ciro Immobile ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2.625.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir.''

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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