Beşiktaş'ta ayrılık! 1. Lig'e gitti

Süper Lig devi Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları kapsamında transfer çalışmaları sürerken bir de ayrılık yaşandı.

SERİKSPOR'A KİRALANDI

Beşiktaş Kulübü, Emrecan Terzi'nin Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor'a kiralandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serikspor ile anlaşmaya varılmıştır. Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

A TAKIM PERFORMANSI

Beşiktaş altyapısında yetişen ve A takımda 18 maça çıkan 21 yaşındaki genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.