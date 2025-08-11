Beşiktaş'ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu

Süper Lig devi Beşiktaş'ta, geriden kalan sezonun kış transfer döneminde transfer edilen ancak hiçbir resmi müsabakada forma şansı bulamayan Elan Ricardo ile ilgili önemli gelişme yaşandı.

SERDAL ADALI AÇIKLADI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlenen basın toplantısında Elan Ricardo'nun yeni sezonda forma giyebileceği başka bir kulübe kiralanacağını duyurdu.

'6-7 KULÜPTEN TEKLİF GELDİ'

Serdal Adalı yaptığı açıklamada, "Bugün yarın Elan Ricardo ile ilgili bir şey olabilir. En fazla teklif ona geldi. 6-7 kulüpten teklif geldi. Seyredemediğimiz için biraz da eleştiriyoruz. Karar aşamasındayız. Portekiz'den, Polonya'dan iki tane ciddi teklif var. Oynama şartını fazlalaştırmaya çalışıyoruz. Elan'ın gittiği takımda en az 25-30 maç oynaması lazım. Döndüğünde orta sahada yıldız diyebileceğimiz bir futbolcumuz olacak. En erken gidecek oyuncumuz Elan Ricardo olacak." dedi.