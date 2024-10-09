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Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri

Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri
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Devre arası transfer döneminde eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmalara başlayan Beşiktaş, siyah-beyazlı takımda forma giydiği dönemde iz bırakan Anderson Talsica'yı gündemine aldı. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Al Nassr da Brezilyalı yıldızı kiralamaya sıcak bakıyor. Talisca'yı kadrosuna katmak için formül arayan Kartal, Ernest Muçi'yi satarak gelen parayla bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Trendyol Süper Lig takımlarıyla adı sık sık anılan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ TEKRAR HAREKETE GEÇTİ

Beşiktaş, siyah-beyazlılarda oynadığı dönemde taraftarların gönlünde taht kuran Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti. Ocak ayında kadrodaki eksik bölgelere takviye yapmak isteyen Kartal, Brezilyalı yıldızı gündemine aldı.

İKİ TARAF DA KİRALAMAYA SICAK

Talisca'nın ocak ayında Al Nassr'dan ayrılması gündemdeki yerini korurken, Suudi Arabistan kulübündeki yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle Haziran 2026'ya kadar kontratı olan futbolcuyu kiralama formülüne gidebileceği aktarıldı. Siyah-beyazlılar da böyle bir kiralama fırsatını değerlendirmek istediği belirtildi.

MUÇİ'DEN GELEN PARA TALİSCA'YA

Beşiktaş'ın bu transferde Muçi formülü üzerinde durduğu ve gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edilirken, olası satış halinde gelecek paranın Talisca'da kullanılması planlanıyor. Siyah-beyazlı takıma geçtiğimiz sezonun devre arasında Legia Varşova'dan 12 milyon euro transfer bedeliyle katılan Ernest Muçi, bir türlü beklenen çıkışı yakalayamadı. 23 yaşındaki yıldız, bu sezon 8 resmi maçta şans bulurken, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

TALISCA'NIN KARİYERİ

Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında forma giyen Anderson Talisca, Süper Lig'de büyük iz bıraktı. Yıldız oyuncu, siyah-beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra bonservisinin bulunduğu Benfica tarafından ayrılarak Çin ekibi GZ Evergrande'nin yolunu tuttu. 30 yaşındaki Brezilyalı, 2021 yılında ise Al Nassr'a transfer oldu ve yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan'da forma giyiyor. Talisca, Al Nassr formasıyla 95 resmi karşılaşmaya çokve takımına 75 gol 10 asistlik katkı verdi.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

Anderson Talisca Al Nassr Beşiktaş Futbol Spor

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