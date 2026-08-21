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Beşiktaş Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Beşiktaş, Süper Lig 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Italiano yönetimindeki basına kapalı idman 1.5 saat sürdü. Takım, yarın son çalışmasını yapıp özel uçakla Alanya'ya gidecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, çalışmalarını yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Alanya'ya gidecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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