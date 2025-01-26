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Beşiktaş'ta Al-Musrati ve Rafa Silva Cezalı Duruma Düştü

Beşiktaş'ta Al-Musrati ve Rafa Silva Cezalı Duruma Düştü
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Beşiktaş'ın Libyalı futbolcusu Al-Musrati ve Portekizli oyuncusu Rafa Silva, Antalyaspor ile oynanan maçta gördükleri sarı kartlar sonrası cezalı duruma düştü. İki oyuncu, gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçında sahada olamayacak.

Beşiktaş'ın Libyalı futbolcusu Al-Musrati ile Portekizli oyuncusu Rafa Silva, Antalyaspor maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda müsabakanın 41. dakikasında Al-Musrati, 46. dakikada da Rafa Silva sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Musrati ile Rafa, ligde gelece hafta oynanacak Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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