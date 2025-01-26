Beşiktaş'ta Al-Musrati ve Rafa Silva Cezalı Duruma Düştü

Beşiktaş'ın Libyalı futbolcusu Al-Musrati ile Portekizli oyuncusu Rafa Silva, Antalyaspor maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda müsabakanın 41. dakikasında Al-Musrati, 46. dakikada da Rafa Silva sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Musrati ile Rafa, ligde gelece hafta oynanacak Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek. - İSTANBUL