Beşiktaş'ta Al Musrati ile yollar ayrıldı

Süper Lig devi Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Al Musrati, Siyah-beyazlılardan bir kez daha ayrıldı.

HELLAS VERONA'YA KİRALANDI

Beşiktaş, tecrübeli futbolcu Al Musrati'nin Serie A ekibi Hellas Verona'ya kiralandığını duyurdu.

KİRALAMA BEDELİ 2 MİLYON EURO

Siyah-beyazlılar, bu transferden 2 milyon euro kiralama bedeli kazanacak. Kara Kartal, Hellas Verona'nın Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanması halinde 7 milyon euro daha kazanacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona kulübüyle 2 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona kulübünün 7 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır." denildi.

PERFORMANSI

Geçen sezonu Monaco'da kiralık geçiren Al Musrati, Beşiktaş'ta 38 karşılaşmada süre alırken 3 gollük katkı verdi.