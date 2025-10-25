Haberler

Beşiktaş'ta 1 yıldız isim, sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Güncelleme:
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, kart sınırında yer alıyor. Deneyimli savunma oyuncusu, kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

  • Beşiktaş, Süper Lig'de 9 maç sonunda 16 puanla 6. sırada yer alıyor.
  • Beşiktaşlı savunma oyuncusu Felix Uduokhai'nin ligde üç sarı kartı bulunuyor.
  • Felix Uduokhai, Kasımpaşa maçında sarı kart görürse Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.
  • Beşiktaşlı sağ bek Gökhan Sazdağı, son iki lig maçında forma giyemedi.
  • Gökhan Sazdağı, Kasımpaşa maçında görev verilirse forma giyebilecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ HAFTAYA ALTINCI SIRADA GİRDİ

Ligde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 16 puan ve averajla 6. sırada girdi. Süper Lig'deki 3. hafta erteleme maçında Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen siyah-beyazlı futbol takımı, Fenerbahçe derbisi öncesinde puan kaybı yaşamak istemiyor.

UDUOKHAI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında kartla cezalandırılan Uduokhai, Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak derbide Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

GÖKHAN SAZDAĞI DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta son iki maçta formasından uzak kalan sağ bek Gökhan Sazdağı, görev verilmesi durumunda Kasımpaşa karşılaşmasında formasına kavuşacak. Ligde oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart cezasından dolayı, Konyaspor erteleme maçında ise statüden dolayı forma giyemeyen 31 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ndan şans bekleyecek.

