Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısında beklentileri karşılayamadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 5. sırada tamamladı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'in ilk yarısında istikrarlı bir performans sergileyemedi. Beşiktaş, ilk 4 sırada yer alan takımlarla oynadığı karşılaşmalarda 3 puan sevinci yaşayamadı.

Sezonun ilk devresinde teknik direktör değişikliğine giden siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine efsane futbolcularından Sergen Yalçın'ı göreve getirdi.

Üst üste puan kayıpları yaparak şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapattı.

13 puan geride kaldı

Beşiktaş, ligin ilk yarısında 29 puan topladı ve lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kaldı.

Siyah-beyazlı takım, ilk devrede 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. İstikrarsız bir görüntü çizen Beşiktaş, zirveyle puan farkının açılmasına engel olamadı.

Siyah-beyazlılar, sırasıyla Galatasaray (42), Fenerbahçe (39), Trabzonspor (35) ve Göztepe'nin (32) ardında ilk yarıyı 5. sırada noktaladı.

Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile sezona başlayan Beşiktaş, Avrupa kupalarından erken elenince teknik adam değişikliğine gitti.

UEFA Konferans Ligi play-off'unda İsviçre ekibi Lausanne'a elenen siyah-beyazlılarda aynı gün Solskjaer ile yollar ayrıldı. Norveçli çalıştırıcının yerine göreve Sergen Yalçın getirildi ve Yalçın'ın Beşiktaş'taki ikinci dönemi başladı.

Solskjaer, 6'sı Avrupa kupaları ve 1 de Süper Lig olmak üzere bu sezon 7 maçta görev yaptı.

Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlıların 2025-2026 sezonunun başında ligdeki ilk mücadelesinde kulübede yer aldı.

İlk dört sıradaki takımları yenemedi

Beşiktaş, ligin ilk yarısında sıralamada üstündeki takımları mağlup edemedi.

Lider Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, konuk olduğu Trabzonspor ile de 3-3'lük skorla puanları paylaştı.

Deplasmanda Göztepe'ye 3-0 yenilen Beşiktaş, derbide konuk ettiği Fenerbahçe'ye ise 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, muhtemel 12 puanın yalnızca 2'sini elde etti.

"Büyük" maçlarda skoru koruyamadı

Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında öne geçtiği "büyük" maçlarda sonunu getiremedi.

Süper Lig'deki derbide Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, rakibinin uzun süre 10 kişi mücadele etmesine karşın maçtan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ettiği bir diğer derbide ise ilk yarım saatte 2-0'lık skor avantajı yakaladı. Daha sonra 10 kişi kalarak 3-2 yenilen siyah-beyazlılar, seyircisi önünde puan alamadı.

Trabzon deplasmanında da 2 kez 2 farklı üstünlüğü eline alan Beşiktaş, ilk yarının sonlarında 10 kişi kaldı ve Trabzonspor'un kaydettiği gollerle mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

İç sahada 4 maçı kazanamadı

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynadığı müsabakalarda ev sahibi avantajını rakiplerine hissettirmekte sorun yaşadı.

Sezonun ilk devresinde siyah-beyazlılar, "Dolmabahçe"de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 2'şer beraberlik ve yenilgi gördü.

Sırasıyla ikas Eyüpspor, RAMS Başakşehir, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor'u yenen Beşiktaş, Samsunspor ve Gaziantep FK ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye ise mağlup oldu.

Sahasında üst üste 4 maçta galip gelemeyen Beşiktaş, ilk devrede evinde oynadığı maçlarda 14 puan elde etti.

Deplasmanda 15 puan topladı

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda çıktığı maçlarda ise evine göre 1 puan daha fazla topladı.

İlk yarıda konuk olduğu 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 15 puanı hanesine yazdırdı.

İlk 2 deplasmanda Alanyaspor ve Göztepe kaybeden siyah-beyazlı takım, sonrasında sırayla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ü geçmeyi başardı. Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile de berabere kaldı.

6 maçta sonunu getiremedi

Beşiktaş, bu sezon ligde 6 kez öne geçtiği karşılaşmalarda üstünlüğünü 90 dakikanın sonuna taşımakta zorlandı.

Süper Lig'de sırasıyla Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Samsunspor ve Trabzonspor mücadelelerinde ilk golü bulan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda galibiyet alamayan Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye kaybetti.

Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda yalnızca 4 puan topladı.