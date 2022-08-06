Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u son dakika golüyle devirdi - Haberler

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Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u son dakika golüyle devirdi

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u son dakika golüyle devirdi

Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 1-0 yendi. 67. dakikada itibaren 10. kişi oynayan konuk ekibe karşı, siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Ghezzal kaydetti.

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Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

CENK TOSUN'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça temposuz geçerken, ikinci yarı Beşiktaş oyunu rakip kaleye yığmaya çalıştı. 67. dakikada Kayserispor'da Karimi ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 84. dakikada ise Cenk Tosun'un attığı gol VAR'da inceledikten sonra iptal edildi. Beşiktaş'ta Cenk Tosun 90+3. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü ise 90+6. dakikada Ghezzal getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Beşiktaş maçı 1-0 kazanarak sezona 3 puanla başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u son dakika golüyle devirdi

BEŞİKTAŞ HAFTAYA ALANYA DEPLASMANINDA

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kayserispor ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u son dakika golüyle devirdi

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