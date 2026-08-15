Beşiktaş, Süper Lig'e sahasında iyi başlıyor
Beşiktaş, Süper Lig'de sezon açılışlarında güçlü bir performans sergiliyor. Evinde 34 açılış maçının 30'unu kazanan siyah-beyazlılar, son 10 sezonun 9'unda ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Yarın Eyüpspor ile 2026-2027 sezonuna başlayacak.
Beşiktaş, Süper Lig'deki açılış maçlarına aldığı galibiyetlerle iyi başlıyor.
Siyah-beyazlı futbol takımı, 2026-2027 sezonuna yarın Eyüpspor ile yapacağı ilk hafta maçıyla start verecek.
Beşiktaş, lig tarihinde ev sahibi olarak çıktığı 34 ilk hafta karşılaşmasının 30'unu kazandı. Beşiktaş, 3 karşılaşmada ise berabere kalırken, 1 maçtan da yenik ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, 68 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 43 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar, 17 beraberlik ve 8 de yenilgi yaşadı.
Son 10 sezonda 9 galibiyet
Beşiktaş, Süper Lig'de son 10 sezonun ilk maçlarında 9 kez sahadan galip ayrıldı.
Siyah-beyazlı ekip 2016-2017'den 2025-2026'ya dek 10 sezonda sırasıyla Alanyaspor (4-1), Antalyaspor (2-0), Akhisarspor (2-1), Trabzonspor (1-3), Çaykur Rizespor (3-0), Kayserispor (1-0), Fatih Karagümrük (0-1), Samsunspor (0-2) ve Eyüpspor'u (2-1) mağlup etti.
Söz konusu dönemde Beşiktaş, sadece 2019-2020 sezonunda deplasmanda Sivasspor'a 3-0 kaybetti.
Evinde gol sorunu yaşamıyor
Beşiktaş, geride kalan 68 sezondaki ilk maçlarından 59'unda gol atarken, sadece 9'unda rakip fileleri havalandıramadı.
Siyah-beyazlı ekip, gol bulamadığı 9 mücadeleye de deplasmanda çıktı.
"Kara kartal", sahasında oynadığı 34 ilk hafta karşılaşmasının tamamında ise gol sevinci yaşadı.
En farklı galibiyetler
Beşiktaş, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-0 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, ilk hafta maçlarında 1962-1963 sezonunda Vefa'yı, 1966-1967'de İzmirspor'u 4-0 mağlup etti.
Beşiktaş, 2019-2020'de Sivasspor'a 3-0, 1977-1978 sezonunda Diyarbakırspor'a ve 1996-1997 Bursaspor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.
Sezonun ilk haftasındaki maçları
Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun açılış müsabakalarında aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|1959
|Altay-Beşiktaş
|1-2
|1959-1960
|Beşiktaş-Vefa
|4-1
|1960-1961
|Beşiktaş-Göztepe
|3-1
|1961-1962
|Beşiktaş-Göztepe
|1-0
|1962-1963
|Beşiktaş-Vefa
|4-0
|1963-1964
|Beşiktaş-İstanbulspor
|2-0
|1964-1965
|Beşiktaş-İstanbulspor
|3-0
|1965-1966
|Beşiktaş-Feriköy
|3-0
|1966-1967
|Beşiktaş-İzmirspor
|4-0
|1967-1968
|Beşiktaş-Vefa
|1-0
|1968-1969
|Beşiktaş-İstanbulspor
|1-0
|1969-1970
|Beşiktaş-İstanbulspor
|3-1
|1970-1971
|Beşiktaş-Vefa
|2-0
|1971-1972
|Giresunspor-Beşiktaş
|0-0
|1972-1973
|Boluspor-Beşiktaş
|1-0
|1973-1974
|Bursaspor-Beşiktaş
|1-1
|1974-1975
|Beşiktaş-Bursaspor
|3-1
|1975-1976
|Balıkesirspor-Beşiktaş
|1-1
|1976-1977
|Bursaspor-Beşiktaş
|0-0
|1977-1978
|Diyarbakırspor-Beşiktaş
|2-0
|1978-1979
|Beşiktaş-Orduspor (Ankara)
|1-0
|1979-1980
|Beşiktaş-Altay
|1-1
|1980-1981
|Gaziantepspor-Beşiktaş
|1-1
|1981-1982
|Beşiktaş-Gaziantepspor
|4-1
|1982-1983
|MKE Ankaragücü-Beşiktaş
|1-1
|1983-1984
|Antalyaspor-Beşiktaş
|0-0
|1984-1985
|Beşiktaş-Boluspor
|2-0
|1985-1986
|Zonguldakspor-Beşiktaş
|0-1
|1986-1987
|Samsunspor-Beşiktaş
|2-2
|1987-1988
|Beşiktaş-Denizlispor
|3-0
|1988-1989
|MKE Ankaragücü-Beşiktaş
|1-2
|1989-1990
|Beşiktaş-Boluspor
|3-0
|1990-1991
|Gaziantepspor-Beşiktaş
|0-1
|1991-1992
|Beşiktaş-Gençlerbirliği
|1-1
|1992-1993
|Beşiktaş-Karşıyaka
|1-1
|1993-1994
|Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa)
|3-0
|1994-1995
|Denizlispor-Beşiktaş
|1-3
|1995-1996
|Kayserispor-Beşiktaş
|1-1
|1996-1997
|Bursaspor-Beşiktaş
|2-0
|1997-1998
|Beşiktaş-Şekerspor
|2-1
|1998-1999
|Beşiktaş-MKE Ankaragücü
|4-1
|1999-2000
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|1-0
|2000-2001
|Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor
|3-0
|2001-2002
|Beşiktaş-Trabzonspor
|1-2
|2002-2003
|Bursaspor-Beşiktaş
|2-2
|2003-2004
|Samsunspor-Beşiktaş
|1-3
|2004-2005
|Malatyaspor-Beşiktaş
|1-1
|2005-2006
|Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş
|1-1
|2006-2007
|Manisaspor-Beşiktaş
|1-0
|2007-2008
|Beşiktaş-Konyaspor
|1-0
|2008-2009
|Antalyaspor-Beşiktaş
|2-3
|2009-2010
|İBB Spor-Beşiktaş
|1-1
|2010-2011
|Bucaspor-Beşiktaş
|0-1
|2011-2012
|Eskişehirspor-Beşiktaş
|2-1
|2012-2013
|İBB Spor-Beşiktaş
|1-1
|2013-2014
|Beşiktaş-Trabzonspor
|2-0
|2014-2015
|Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş
|0-1
|2015-2016
|Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş
|2-5
|2016-2017
|Beşiktaş-Alanyaspor
|4-1
|2017-2018
|Beşiktaş-Antalyaspor
|2-0
|2018-2019
|Beşiktaş-Akhisarspor
|2-1
|2019-2020
|Sivasspor-Beşiktaş
|3-0
|2020-2021
|Trabzonspor-Beşiktaş
|1-3
|2021-2022
|Beşiktaş-Çaykur Rizespor
|3-0
|2022-2023
|Beşiktaş-Kayserispor
|1-0
|2023-2024
|Fatih Karagümrük-Beşiktaş
|0-1
|2024-2025
|Samsunspor-Beşiktaş
|0-2
|2025-2026
|Beşiktaş-Eyüpspor
|2-1