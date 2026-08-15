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Beşiktaş, Süper Lig'e sahasında iyi başlıyor

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Beşiktaş, Süper Lig'de sezon açılışlarında güçlü bir performans sergiliyor. Evinde 34 açılış maçının 30'unu kazanan siyah-beyazlılar, son 10 sezonun 9'unda ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Yarın Eyüpspor ile 2026-2027 sezonuna başlayacak.

Beşiktaş, Süper Lig'deki açılış maçlarına aldığı galibiyetlerle iyi başlıyor.

Siyah-beyazlı futbol takımı, 2026-2027 sezonuna yarın Eyüpspor ile yapacağı ilk hafta maçıyla start verecek.

Beşiktaş, lig tarihinde ev sahibi olarak çıktığı 34 ilk hafta karşılaşmasının 30'unu kazandı. Beşiktaş, 3 karşılaşmada ise berabere kalırken, 1 maçtan da yenik ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, 68 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 43 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar, 17 beraberlik ve 8 de yenilgi yaşadı.

Son 10 sezonda 9 galibiyet

Beşiktaş, Süper Lig'de son 10 sezonun ilk maçlarında 9 kez sahadan galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip 2016-2017'den 2025-2026'ya dek 10 sezonda sırasıyla Alanyaspor (4-1), Antalyaspor (2-0), Akhisarspor (2-1), Trabzonspor (1-3), Çaykur Rizespor (3-0), Kayserispor (1-0), Fatih Karagümrük (0-1), Samsunspor (0-2) ve Eyüpspor'u (2-1) mağlup etti.

Söz konusu dönemde Beşiktaş, sadece 2019-2020 sezonunda deplasmanda Sivasspor'a 3-0 kaybetti.

Evinde gol sorunu yaşamıyor

Beşiktaş, geride kalan 68 sezondaki ilk maçlarından 59'unda gol atarken, sadece 9'unda rakip fileleri havalandıramadı.

Siyah-beyazlı ekip, gol bulamadığı 9 mücadeleye de deplasmanda çıktı.

"Kara kartal", sahasında oynadığı 34 ilk hafta karşılaşmasının tamamında ise gol sevinci yaşadı.

En farklı galibiyetler

Beşiktaş, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-0 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ilk hafta maçlarında 1962-1963 sezonunda Vefa'yı, 1966-1967'de İzmirspor'u 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş, 2019-2020'de Sivasspor'a 3-0, 1977-1978 sezonunda Diyarbakırspor'a ve 1996-1997 Bursaspor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.

Sezonun ilk haftasındaki maçları

Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun açılış müsabakalarında aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
1959Altay-Beşiktaş1-2
1959-1960Beşiktaş-Vefa4-1
1960-1961Beşiktaş-Göztepe3-1
1961-1962Beşiktaş-Göztepe1-0
1962-1963Beşiktaş-Vefa4-0
1963-1964Beşiktaş-İstanbulspor2-0
1964-1965Beşiktaş-İstanbulspor3-0
1965-1966Beşiktaş-Feriköy3-0
1966-1967Beşiktaş-İzmirspor4-0
1967-1968Beşiktaş-Vefa1-0
1968-1969Beşiktaş-İstanbulspor1-0
1969-1970Beşiktaş-İstanbulspor3-1
1970-1971Beşiktaş-Vefa2-0
1971-1972Giresunspor-Beşiktaş0-0
1972-1973Boluspor-Beşiktaş1-0
1973-1974Bursaspor-Beşiktaş1-1
1974-1975Beşiktaş-Bursaspor3-1
1975-1976Balıkesirspor-Beşiktaş1-1
1976-1977Bursaspor-Beşiktaş0-0
1977-1978Diyarbakırspor-Beşiktaş2-0
1978-1979Beşiktaş-Orduspor (Ankara)1-0
1979-1980Beşiktaş-Altay1-1
1980-1981Gaziantepspor-Beşiktaş1-1
1981-1982Beşiktaş-Gaziantepspor4-1
1982-1983MKE Ankaragücü-Beşiktaş1-1
1983-1984Antalyaspor-Beşiktaş0-0
1984-1985Beşiktaş-Boluspor2-0
1985-1986Zonguldakspor-Beşiktaş0-1
1986-1987Samsunspor-Beşiktaş2-2
1987-1988Beşiktaş-Denizlispor3-0
1988-1989MKE Ankaragücü-Beşiktaş1-2
1989-1990Beşiktaş-Boluspor3-0
1990-1991Gaziantepspor-Beşiktaş0-1
1991-1992Beşiktaş-Gençlerbirliği1-1
1992-1993Beşiktaş-Karşıyaka1-1
1993-1994Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa)3-0
1994-1995Denizlispor-Beşiktaş1-3
1995-1996Kayserispor-Beşiktaş1-1
1996-1997Bursaspor-Beşiktaş2-0
1997-1998Beşiktaş-Şekerspor2-1
1998-1999Beşiktaş-MKE Ankaragücü4-1
1999-2000Gençlerbirliği-Beşiktaş1-0
2000-2001Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor3-0
2001-2002Beşiktaş-Trabzonspor1-2
2002-2003Bursaspor-Beşiktaş2-2
2003-2004Samsunspor-Beşiktaş1-3
2004-2005Malatyaspor-Beşiktaş1-1
2005-2006Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş1-1
2006-2007Manisaspor-Beşiktaş1-0
2007-2008Beşiktaş-Konyaspor1-0
2008-2009Antalyaspor-Beşiktaş2-3
2009-2010İBB Spor-Beşiktaş1-1
2010-2011Bucaspor-Beşiktaş0-1
2011-2012Eskişehirspor-Beşiktaş2-1
2012-2013İBB Spor-Beşiktaş1-1
2013-2014Beşiktaş-Trabzonspor2-0
2014-2015Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş0-1
2015-2016Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş2-5
2016-2017Beşiktaş-Alanyaspor4-1
2017-2018Beşiktaş-Antalyaspor2-0
2018-2019Beşiktaş-Akhisarspor2-1
2019-2020Sivasspor-Beşiktaş3-0
2020-2021Trabzonspor-Beşiktaş1-3
2021-2022Beşiktaş-Çaykur Rizespor3-0
2022-2023Beşiktaş-Kayserispor1-0
2023-2024Fatih Karagümrük-Beşiktaş0-1
2024-2025Samsunspor-Beşiktaş0-2
2025-2026Beşiktaş-Eyüpspor2-1
Not: Beşiktaş'ın 2025-2026'da Avrupa kupalarından dolayı 1. haftadaki Kayserispor maçı ertelenmiş ve siyah-beyazlılar sezonu Eyüpspor karşılaşmasıyla açmıştı.

Kaynak: AA
Haberler.com
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