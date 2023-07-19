Beşiktaş, Southamptonlu Lyanco ile görüşmelere devam ediyor
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Southamptonlu futbolcu Lyanco ile görüşmelerini sürdürüyor. Lyanco, İstanbul'a gelerek son görüşmelerin ardından Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'da forma giyen Lyanco, Beşiktaş ile görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 26 yaşındaki savunma oyuncusu Lyanco'yu İstanbul'a getirdi. Türk Havayolları'na ait tarifeli uçakla 20.15'te İstanbul'a gelen Lyanco, yapılacak olan son görüşmelerin ardından Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.LYANCO: BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM
İstanbul Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Lyanco, "Burada olduğum için mutluyum. Yeni başlangıç için heyecanlıyım. Ben de Beşiktaş taraftarları gibi çılgınım. Bu kulüp için elimden gelen hey şeyi yapacağım" dedi.