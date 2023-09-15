Beşiktaş son gün bombasını patlatamadı! Enes Ünal teklifine Getafe'den ret
Beşiktaş'ın transferin son gününde kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Enes Ünal'a kulübü Getafe'den onay çıkmadı. 2025 yılına kadar İspanyol ekibiyle sözleşmesi bulunan milli futbolcu, en azından sezonun devre arasına kadar Getafe'de kalacak.
Getafe, Beşiktaş'ın Enes Ünal'ı kiralama talebine olumsuz yanıt verdi. Kadro planlamasını tamamlayan İspanyol ekibi, milli golcünün takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.
SÖZLEŞMESİ 2025'TE SONA ERECEK
Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ın talebine olumsuz yanıt veren Getafe, milli golcüyü ligin devre arasına kadar göndermek istemiyor. 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
104 MAÇA ÇIKTI
Enes Ünal, La Liga ekibi Getafe'nin formasıyla 104 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 36 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.