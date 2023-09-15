Beşiktaş son gün bombasını patlatamadı! Enes Ünal teklifine Getafe'den ret

Beşiktaş'ın transferin son gününde kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Enes Ünal'a kulübü Getafe'den onay çıkmadı. 2025 yılına kadar İspanyol ekibiyle sözleşmesi bulunan milli futbolcu, en azından sezonun devre arasına kadar Getafe'de kalacak.