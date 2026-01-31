Haberler

Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 11 maça çıktı

Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 11 maça çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki son 11 karşılaşmasında mağlup olmadan yoluna devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu süreçte ligde 9, kupada ise 2 galibiyet elde etti.

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 11 maçta mağlup olmadı. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlıların yenilmezlik serisi de devam etti. Kartal, ligde 9 ve Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere oynadığı son 11 karşılaşmada kaybetmedi. Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Konyaspor'u mağlup ederken; Samunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

Kara Kartal, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti

Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Suriye'de skandal gösteri: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler

Komşuda skandal gösteri! Netanyahu posterleriyle sokaklara indiler
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz