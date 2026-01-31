Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 11 maça çıktı

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 11 maçta mağlup olmadı. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlıların yenilmezlik serisi de devam etti. Kartal, ligde 9 ve Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere oynadığı son 11 karşılaşmada kaybetmedi. Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Konyaspor'u mağlup ederken; Samunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

Kara Kartal, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi. - İSTANBUL