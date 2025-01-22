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Beşiktaş, Solskjaer ile İlk Maçında Galip Geldi

Beşiktaş, Solskjaer ile İlk Maçında Galip Geldi
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Athletico Bilbao karşısında 4-1'lik galibiyetle ilk maçını kazandı ve taraftarıyla kutlama yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Athletico Bilbao karşısın alınan galibiyetle siyah-beyazlılarla çıktığı ilk maçta gülen taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların çiçeği burnunda teknik direktörü Solskjaer, takımla birlikte çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı.

Norveçli teknik adam, karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarları kırmayarak, maç sonu üçlüsünü çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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