Beşiktaş, Solskjaer ile İlk Maçında Galip Geldi
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Athletico Bilbao karşısında 4-1'lik galibiyetle ilk maçını kazandı ve taraftarıyla kutlama yaptı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Athletico Bilbao karşısın alınan galibiyetle siyah-beyazlılarla çıktığı ilk maçta gülen taraf oldu.
UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların çiçeği burnunda teknik direktörü Solskjaer, takımla birlikte çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı.
Norveçli teknik adam, karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarları kırmayarak, maç sonu üçlüsünü çektirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor