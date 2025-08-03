Beşiktaş, Solskjaer Ayrılık İddialarını Yalanladı

Beşiktaş, Solskjaer Ayrılık İddialarını Yalanladı
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Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takımdan ayrılacağına dair çıkan haberleri resmi açıklama ile yalanladı. Kulüp, iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başından ayrılacağına dair medyada yer alan iddiaları yalanladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile yollarımızı ayıracağımız ve ardından Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberler asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Norveçli teknik adam, Beşiktaş ile 17'si Trendyol Süper Lig, 4'ü UEFA Avrupa Ligi ve 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 24 müsabakaya çıktı. Söz konusu süreçte 12 galibiyet alan 52 yaşındaki teknik adam, 4 kez rakipleriyle berabere kalırken 8 kez de sahadan mağlup ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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